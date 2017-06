»Smo na robu državljanske vojne«

PODGORICA – Vodja črnogorske politične skupnosti Demokratska fronta (DF) Andrija Mandić je izjavil, da je Črna gora »na robu državljanske vojne«. Kot poroča spletni portal B92, je na izredni novinarski konferenci poslance in podpornike opozicijskega zavezništva pozval, da napad režima branijo v skladu s tradicijo Črne gore. Dejal je še, da bo prevzel odgovornost za vse, kar se bo zgodilo, omenil je celo možnost državljanske vojne.

In razlog za vse to? Nedavna odločitev, da poslancu DF Nebojši Medojeviću odvzamejo poslansko imuniteto. V zvezi s tem je Mandić dejal, da ima njegova stranka pravico do samoobrambe, vse, ki so glasovali za odvzem imunitete, pa zdaj jemlje kot osebne sovražnike. Meni, da črnogorska oblast tepta in ponižuje »tisto drugo Črno goro«, zato je zdaj pripravljen na vse.

Naj dodamo še, da so poslancu Medojeviću imuniteto odvzeli na zahtevo specializiranega državnega tožilca, ki se bori proti organiziranemu kriminalu in korupciji, Milivoja Katnića. Poslanec je namreč osumljen pranja denarja.