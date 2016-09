Služenje vojaškega roka je spet obvezno

STOCKHOLM – Švedska je v sredo sporočila, da bo spet uvedla obvezno služenje vojaškega roka, čeprav so ga pred osmimi leti ukinili. Švedi so se za to odločili leta 2010, ker niso mogli dohajati zahtev sodobne vojske. »Upam, da bomo našli pot do stabilnejšega, robustnejšega in funkcionalnejšega rekrutiranja,« je na novinarski konferenci dejal švedski obrambni minister Peter Hultqvist.

Ukrep mora sprejeti še parlament, do tega bo prišlo po dogovoru med vlado in opozicijo, piše francoska tiskovna agencija AFP, ki dodaja, da bodo Švedi vsako leto vpoklicali okoli 4000 18 let starih rojakov in rojakinj.

Johan Osterberg, raziskovalec na švedski fakulteti za napredne obrambne študije, je odločitev o služenju obveznega vojaškega roka pospremil z besedami, da gre za »inteligenten predlog, potem ko je vrsto let bilo jasno, da prostovoljci niso dovolj za kvalitetno in kvantitetno vzdrževanje vojske«.