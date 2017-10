Slovo od starega funta

Stari kovanec za en funt se poslavlja prav na to nedeljo, a britanski trgovci in gostinci se pritožujejo, da so imeli premalo časa za prehod na novi kovanec. Iz obtoka se je umaknilo že okoli 1,2 milijarde starih kovancev, a le kak teden pred iztekom roka jih je bilo kakšnih 500 milijonov še vedno v prometu. »Prehodno obdobje je bilo precej kratko,« pravi Mike Cherry, predsednik britanske zveze malih podjetij. »Pomagalo bi, če bi malim podjetjem dali malce več časa, da zberejo stare kovance in jih zamenjajo za nove.«

Poundland (dežela funta), veriga trgovin, kjer skoraj vse stane po en funt (1,12 evra), je samoiniciativno podaljšal rok, do katerega lahko stranke še plačujejo s starimi kovanci, do konca oktobra. Glavne britanske banke Barclay's, Natwest, Lloyds in Santander ter britanska pošta so napovedale, da bodo tudi po 15. oktobru še sprejemale stare funte.

Varnejši kovanec

Državna kovnica Royal Mint, ki izdeluje britansko valuto, je naredila novi kovanec za en funt, da bi se uspešneje branila pred ponarejanjem. Po ocenah so bili ponarejeni skoraj trije odstotki vseh starih kovancev. Od leta 1983, ko so uvedli okrogli kovanec za en funt, ki je zamenjal funtovski bankovec, so jih skovali dve milijardi. Novi, ki so ga izdelali v 1,5 milijarde primerkov, naj bi bil »najvarnejši na svetu«, pravi Kevin Clancy, direktor muzeja državne kovnice.

500 milijonov starih kovancev je še vedno v obtoku.

Novi funt ni več okrogel, ampak ima 12 stranic, sestavljen je iz dveh kovin, vsebuje holograf in drobno pisavo, imenovano mikrotekst, zaradi česar naj bi ga bilo teže ponarediti. Zaradi kovin različnih barv, ki temeljita na niklju in bakru, ga bo tudi laže ločiti od ponaredkov. Z 2,8 milimetra debeline je tanjši od predhodnika, a bo kljub temu še naprej najdebelejši britanski kovanec v obtoku. »Ideja debelejšega kovanca, uvedenega leta 1983, je temeljila na prepričanju, da bo vzbudil občutek vrednosti,« je razložil Clancy. »Novi kovanec nadaljuje ta pristop.«

Hrbtna stran je prav tako spremenjena. Podobo na njej si je zamislil petnajstletni David Pearce, ki je zmagal na natečaju, ki ga je organiziralo britansko finančno ministrstvo. Pearce je med več kot 6000 kandidati zmagal s podobo vrtnice, pora, osata in detelje, ki simbolizirajo štiri narode Združenega kraljestva, obkroža pa jih kraljevska krona. Na prednji strani je novi portret kraljice Elizabete II., doslej že peti, ki krasi britanske kovance.

Težave trgovin in železnic

Novi kovanec, ki je v obtoku že od 27. marca, bo popolnoma zamenjal starega, ki od 15. oktobra ne bo več veljal za uradno plačilno sredstvo. Britanske oblasti so spodbujale prebivalce, naj ali porabijo svoje stare funtovske kovance ali pa jih zamenjajo v banki. A kakor kaže, bo kljub temu precej institucij, trgovin in lokalov po Britaniji še naprej sprejemalo stare kovance za en funt, ne bodo pa jih smeli več izdajati strankam.

Prehod na novi kovanec prinaša tudi nekatere druge težave. Kakor poroča britanski časnik Daily Telegraph, veliki verigi supermarketov Tesco in Sainsbury's svojih trgovinskih vozičkov še vedno nista prilagodili novim kovancem. Težave bi lahko imeli tudi potniki na vlakih, saj avtomatske blagajne za nakup železniških vozovnic določenih prevoznikov, med katerimi so Southern, Great Northern in Gatwick Express, še vedno ne prepoznajo novih kovancev.