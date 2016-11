Slovenski pari z denarjem v posteljo vabijo športnike

BEOGRAD – »Zelo dobro situiran biseksualni par iz Slovenije (44 let, vitki, lepo urejeni) išče visoke, čedne športnike za zabavo pri nama v hotelu, v centru Beograda. Imava rada oralo, 'cuckold' (termin, ki označuje, da moški ali ženska uživa v gledanju partnerja med seksom z drugim, op. p.) ... Iščeva nove avanture. Nujno pošljite fotografije obraza in telesa na xxx. Če nama ustrezaš, dobiš telefonsko in navodila.«

Takšen oglas z naslovom Zakonca iščeta njega je najti na enem od portalov, kjer mnogi iščejo svoje partnerje. Kaj natančno pričakujeta od dobro grajenega športnika poleg seksa, ni znano. Je pa dejstvo, da sta pripisala, da sta za orgijo pripravljena plačati 300 evrov, piše srbski Telegraf.



Foto: Telegraf