Slovenska mati obupana: sin iz Berlina se ne javi

BERLIN – Po včerajšnjem terorističnem napadu v Berlinu so na slovenskem veleposlaništvu v Nemčiji prejeli klic zaskrbljene mame, ki ni mogla priti v stik s sinom, nam je v ekskluzivnem pogovoru razkrila slovenska veleposlanica v Berlinu Marta Kos Marko. Razkrila je, da od nemških varnostnih organov niso prejeli uradnega obvestila o tem, ali je bil med žrtvami ali poškodovanimi v napadu tudi kak državljan Slovenije.

Informacij še nimajo

Po napadu so na slovenskem veleposlaništvu na svojem facebooku objavili številko, na katero se lahko obrnejo tisti, ki ne morejo stopiti v stik s sorodniki, ki so bili v tem času v Berlinu. »Dobili smo klic mame, ki ni mogla do svojega sina,« je dejala veleposlanica. Na naše vprašanje, ali je zdaj morda že v stiku s sinom, pa je odvrnila, da te informacije še nimajo, da bodo to ugotavljali danes čez dan.

»Od nemške policije še nimamo nobenih informacij o tem, ali je med žrtvami in ranjenimi tudi kakšen slovenski državljan. Smo v stiku z njimi, če bo na to kazalo, nas bodo o tem obvestili,« je dejala.

Krizni sestanek notranjih ministrov

Da se je včeraj v Berlinu zgodila tragedija, je mogoče čutiti v zraku. »Berlin je žalosten. Sicer je to zelo živahno mesto, ko sem se peljala v službo mimo trga, živim namreč zelo blizu, so ceste na zelo širokem območju zaprte. Ne da se niti blizu. Božični sejmi v Berlinu so iz obzirnosti do žrtev in njihovih svojcev danes zaprti. Malo prej smo izvedeli tudi, da so imeli notranji ministri zveznih nemških dežel telekonferenco, kjer so se dogovorili, da sicer božični sejmi, okoli 2500 jih je, ostajajo odprti. Tudi večjih prireditev ne bodo odpovedovali, je pa odločitev v rokah zveznih dežel, da situaciji prilagodijo varnostne ukrepe.«

Slovenska veleposlanica se v Berlinu počuti varno, a pravi, da je čutiti žalost, ki je po tragičnem dogodku prevzela Berlin.

Za pol ure se je izognila tragediji

V času napada je bila slovenska veleposlanica na poti domov. »Pol ure pred tem sem se peljala mimo. Na slovenskem veleposlaništvu zelo dobro poznamo ta trg, saj smo junija tam imeli razstavo I Feel Slovenia. Točno na tem trgu smo imeli promocijo Slovenije. Tam je res izredno dobra lokacija.«

Veleposlanica je še poudarila, da mnogi opozarjajo, da ta lokacija ni bila naključna. V Berlinu je več kot 100 božičnih sejmov, ta pa velja za enega najbolj obiskanih. Na tem trgu je tudi cerkev, ki je bila med drugo svetovno vojno porušena, del cerkve pa je ostal kot opomin in spomin proti nasilju. »To je šok za vse nas. Za Berlinčane, za vse nas, a tudi varnostni strokovnjaki pravijo, da bi bili naivni tisti, ki ne bi pričakovali, da se bo to zgodilo tudi v Nemčiji.«

Kljub vsemu se Marta Kos Marko počuti varno in zaupa nemškim varnostnim organom. »Bilo je kar veliko akcij, v katerih so ljudi pripravljali. Zdi se mi, da se zelo trudijo najti pravo mero med zagotavljanjem varnosti in med svobodnim gibanjem. To je zagotovo tudi eden izmed največjih izzivov prihodnosti. Tudi notranji ministri so danes dejali, da si ne smemo vzeti in si ne bomo vzeli svobodnega življenja. Po eni strani že skrbijo za varnostne ukrepe, po drugi strani pa je treba, kolikor se da, normalno živeti.«

Pečat bo ostal

Ali je potovanje v Nemčijo v teh dneh varno, veleposlanica še ne more potrditi. Pravi, da o tem še pridobivajo informacije, kmalu naj bi izjavo dalo tudi slovensko ministrstvo za zunanje zadeve, ki bo podalo navodila. Veleposlanica je še izpostavila, da se ji zdi dobro, da so bili nemški napadi zadržani do terorističnih napadov. »To se mi zdi dobra, zdrava pamet, brez obsojanja in hujskaštva. Najprej dejstva.«

Dodala je še, da so voznika tovornega vozila hitro ujeli, ko je eden izmed očividcev videl voznika, ki je skočil s tovornjaka, mu sledil in o tem obveščal varnostne organe. »Peš je hodil za njim in obveščal policijo, ki je bila lahko tako hitro pri njem.«

»Vsak tak dogodek lahko pusti težave. Tudi umor študentke v Freiburgu, kjer se je izkazalo, da je moril migrant, je pustil pečat.« Veleposlanica je še izpostavila, da te dogodke skuša izkoristiti nemška populistična stranka, ki je v letošnjem letu veliko pridobila, danes pa so njeni pripadniki izjavili, da je to, kar se dogaja, rezultat delovanja kanclerke Merklove. Desni populisti bodo to po njenem izkoristili za pridobivanje glasov.