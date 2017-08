Slovenka v Houstonu: Nismo pričakovali, da bo tako grozno

HOUSTON – Razmere v Houstonu, ki ga je prizadela tropska nevihta Harvey, so katastrofalne, ljudje nujno potrebujejo pomoč, opisuje študentka medicine iz Slovenije Nika Colnar Hrastar, ki je trenutno v največjem teksaškem mestu. Sama sicer ni bila ogrožena, ker poplavne vode njenega stanovanja niso dosegle.

Trepetali za življenje

V predelu Houstona, kjer stanuje skupaj še z osmimi slovenskimi študenti, so imeli veliko srečo, saj je voda poplavila le ceste in parkirišča, do stavb pa je zmanjkalo le nekaj centimetrov, je za STA povedala 24-letna Nika.

»Ves čas smo sicer trepetali, spremljali gladino vode tudi ponoči na vsakih nekaj ur in bili v pripravljenosti, da odidemo takoj, ko začne groziti, da bo poplavilo tudi nas. Živimo namreč v pritličju,« je dejala.

Ker je šestmilijonski Houston res ogromno mesto, niso bili vsi predeli enako prizadeti, nadaljuje študentka. Po njenih besedah je bil obseg opustošenja odvisen od lokalne količine padavin, kvalitete odvodnjavanja, bližine rek in jezer ter drugih dejavnikov.

Ujeti v stanovanju

Posnetki v medijih so bili strašljivi, voda je ponekod segala do prvega nadstropja ali celo višje. »V našem predelu je na cesti segala do pasu, stavbe pa so očitno zgrajene toliko višje, da jih ni dosegla,« je olajšano povedala Colnar Hrastarjeva.

Kot je dejala, med prebivalci vlada občutek strahu in nemoči, še posebej med tistimi, ki so dejansko morali zapustiti domove in oditi v zavetišča. »Neprijetno je bili ujet v stanovanju, ki sicer še ni poplavljeno, pa mu vseeno grozi dvig gladine vode iz vseh strani, kaj šele, če stanovanje dejansko poplavi. Ne moremo si predstavljati, dokler ne doživimo in samo hvaležni smo, da nam tega ni bilo treba,« je povedala 24-letnica.

Tudi oblasti so po njenih besedah nemočne, a morajo nekako nadzorovati situacijo in miriti ljudi. Mnogi jim očitajo, zakaj niso ukazale evakuacije ljudi iz ogroženih predelov, vendar ni nihče pričakoval, da bodo razmere tako grozne. »Zavetišča so prepolna ljudi, reševalci so ves čas na delu, a ljudi, ki potrebujejo pomoč, je preveč,« je opozorila.

Harvey je bil po njenih besedah resnično neprijetno in grozljivo presenečenje za vse in to se vidi pri odzivu prebivalstva in oblasti. »Nihče ni vedel, kaj nas čaka, niti slutili nismo, da se bomo znašli v tako katastrofalni situaciji, ki je zahtevala toliko življenj in povzročila tolikšno škodo,« je dejala Colnar Hrastarjeva. Prebivalci Teksasa, Louisiane in drugih prizadetih območij po njenih besedah resnično potrebujejo vso pomoč.