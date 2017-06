Slovenka razkrila zaslužke v elitni prostituciji

Prostitutke, kokain in jahte – poletna kombinacija, v kateri direktorji hrvaških podjetij sklepajo milijonske posle, policija pa jim nič ne more. Kako zadeve potekajo, pojasnjuje 26-letna hrvaška prostitutka. Pa da ne bo pomote, prostitucija v visokih krogih živi tudi v Sloveniji.



Tajnica predsednika uprave velikega hrvaškega državnega podjetja uredi vikend aranžma svojemu šefu. Mestni frajer brez izobrazbe sporoči lokacijo, kjer jih bodo čakala dekleta. Moški se ne pogaja. Predsednik uprave je redna stranka, njegovi poslovni partnerji pa radodarni; dekleta se z vikenda na morju vračajo zadovoljna in z odebeljeno denarnico.



Srbski Kurir je objavil pogovor s 26-letno hrvaško prodajalko ljubezni, ki se z najstarejšo obrtjo ukvarja že šest let. Pravi, da ima srečo, da ima »dobre stranke«: »Mnoge ženske končajo v peklu droge ali v rokah posesivnega zvodnika, zelo pogosto v kriminalnem okolju.«



Nič začinjene hrane



V Sukošan v bližini Zadra na Hrvaškem je njo in tri njene prijateljice pripeljal voznik ter jih odpeljal v restavracijo. Tam so pojedle nezačinjeno rižoto. »Nikoli,« pojasni, »ne jemo začinjene hrane, saj ta ni dobra za spolni odnos.« Direktor in njegovi poslovni partnerji so prispeli proti večeru.



Za vikend izlet na Kornate je zaslužila 2000 evrov. Če menite, da je že to precej dobro plačilo, se motite. Stranke so namreč za vikend aranžma pripravljene plačati med 3500 in 4000 evri. »Ker je bilo deklet več, je tudi 2000 evrov sprejemljivo plačilo,« pojasni 26-letnica.



Cene storitev so bolj ali manj standardizirane, razkriva sogovornica: seks z dvema med 400 in 500 evri, noč v hotelu z enim moškim tisoč evrov, z dvema dva tisoč, vsaka dodatna storitev ceno dvigne za okoli 150 evrov, za oralni ali analni seks, seks z erotičnimi pripomočki oziroma nestandardnimi željami pa celo več.



»Lastnik ene večjih avtohiš je zahteval, da lajam in mijavkam. Prvič sem bila popolnoma šokirana, prepričana, da ni ravno pri zdravi pameti, potem pa sem ugotovila, da ga privlačijo basni,« pripoveduje.



Ko je šele začenjala, se spominja, »sem na jahti na Hvaru povlekla toliko kokaina, da sem po palubi dve uri nepretrgoma skakala v sandalih z visoko peto. Bilo nas je nekaj deklet in že na začetku so nam rekli, da po jahti ne smemo hoditi v čevljih, temveč moramo biti bose. Po vsem alkoholu in drogi sem na opozorilo povsem pozabila, z visokimi petami pa poškodovala tikov les na tleh.«



Grozni športniki



Lastnik je naslednji dan popolnoma znorel, se spominja. »Najprej me je oklofutal, zaradi česar se mi je iz nosa ulila kri, modrica pa je vztrajala precej časa. Nato je v morje zmetal vsa moja obuvala pa tudi čevlje vseh deklet, ki so bila na krovu. Tudi plačilo je zavrnil. Takrat sem si rekla, okej, ali se bom s tem poslom ukvarjala tako, kot je treba, ali pa se bom povsem uničila,« pripoveduje.



Stranke so različne. »Najbolj radodarni so gradbinci in direktorji velikih podjetij. Politiki nimajo denarja, za naše storitve običajno plačajo prvi ali drugi. Najbolj grozni so športniki. Grobi so, bahavi, neugodni, vulgarni, prepričani, da lahko za svoj denar kupijo prav vse. Drogirajo se več kot drugi, vedno imajo kokain s seboj. Športniki sicer obožujejo dekleta iz Srbije in Črne gore. Srbkinje so razuzdane, z njimi je vedno zabavno. Naše punce pa so, roko na srce, precej zategnjene, še posebno če je govor o v javnosti znanih Hrvaticah. Vseskozi preverjajo, ali jih morda kdo fotografira s telefonom,« še dodaja.



Nobena skrivnost ni, da elitna prostitucija cveti tudi v Sloveniji. Kot je že pred leti razkrila nekdanja miss Slovenije in manekenka Iris Mulej, je tudi modna agencija, za katero je delala, prejela klic, da iščejo manekenke, ki so pripravljene zaslužiti več. Govorilo se je o zaslužku med pet in deset tisoč evri, je takrat povedala Mulejeva, a se agencija na ponudbo ni odzvala.