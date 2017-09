Slovenija mnogo lepša od Hrvaške

Snovalci enega najboljših in najbolj branih turističnih vodnikov Rough Guides so bralce in popotnike prosili, da z njimi delijo mnenje o tem, katera država se jim zdi najlepša. Po koncu glasovanja so izbrali 20 favoritov, med katerimi se je znašla tudi Slovenijo in to na zavidljivem 11. mestu. Naši južni sosedje so za las ujeli najboljšo dvajseterico, premagali pa so nas Italijani, ki so se uvrstili na četrto mesto.

In kaj je bilo popotnikom pri nas najbolj všeč? »Gore, gozdovi, jezera, obala, stara meseca, prijazni ljudje in odlična hrana,« so si bili enotni. Pri Hrvaški so turiste najbolj prepričali obala ter Split in Dubrovnik, v Italiji pa niso mogli prehvaliti čudovite narave in čarobnih mestec ter pestre zgodovine.

Morda nekoliko presenetljivo je naziv najlepše dežele na svetu pripadel Škotski ter njenim divjim obalam, globokim jezerom in čarobnim gradovom. Na drugem mestu se je znašla Kanada, tretja pa je Nova Zelandija. Za Italijo so se med najlepših deset uvrstile še Južnoafriška republika, Indonezija, Anglija, Islandija, ZDA in Wales, ki je sicer pokrajina v Veliki Britaniji. Slabše od Slovenije so se odrezale Mehika, ki je zasedla 12. mesto, Indija, Finska, Švica, Peru, Norveška in Irska, na 20. mestu, za Hrvaško pa še Vietnam.