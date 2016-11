Slika z lastno menstrualno krvjo

GLASGOW – Oktobra 2015 je danes 20-letna študentka slikarstva na prestižni šoli Glasgow School of Art and Design začela slikati z lastno menstrualno krvjo. Stvaritve Jess Cummin spominjajo na jamske poslikave, doslej je ustvarila šest slik, na katerih so podobe žensk, ki meditirajo. Eno ima razstavljeno na lastnem domu. »Presenetilo bi me, če bi kdo hotel kupiti takšno sliko. Hkrati pa bi mi to laskalo. Večina ljudi misli, da je to ogabno, po mojem pa ni.«



Jess, ki prihaja iz severnega Londona, za posamezno sliko potrebuje med pet in 25 minutami. Spomniti velja, da lahko slika le v tistih dnevih meseca. Navadno kri zbere na čopič ali preprosto zavihti tampon. Slika se nato suši in čez noč potemni. »Drugi uporabljajo olje ali oglje, to ni nič drugače,« je prepričana umetnica, ki bo v prihodnosti svojo kri mešala s tušem, da bi poudarila teksturo. Zdaj stvaritve razstavlja le na spletu, kjer je deležna veliko kritik, celo od svojih prijateljev. »Pravijo, da se zaradi mojih slik počutijo neudobno, motijo jih,« se čudi študentka. »Slike niso ogabne, niti slikanje s krvjo ni ogabno, kri ne smrdi. Po mojem mnenju bi morale ženske pogosteje slikati s svojo krvjo. To je očiščevalno.«



Pri podvigih ima popolno podporo družine, čeprav nihče nima kakšne njene slike. No, oče David pravi, da so zanimive, ga pa ne zanima prav veliko več, kar je razumljivo. Jess je s tovrstnim slikanjem obudila tisoč let staro navado, ko so ženske v jamah slikale z menstrualno krvjo. Pravi, da s tem početjem prebuja divjo žensko, ki se skriva v njej.