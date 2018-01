Šli so v knjižnico, prišli k prostitutkam

Odkar najstarejša obrt obstaja, so se vlade trudile, da bi jo prepovedale ali spravile v zakonske okvire. To se jim ni nikoli zares posrečilo in se jim najbrž tudi ne bo. Kar precej držav je povzelo švedsko ureditev, po kateri je kupovanje spolnih storitev nezakonito. Hkrati pa prodaja lastnega telesa za seks ni prepovedana. Bordeli večinoma niso dovoljeni. Kriminalizacija kupovanja seksa, medtem ko se posameznik lahko prodaja, je bil švedski unikat, uveden leta 1999. Po tem vzorcu so podobno ureditev uvedli na Norveškem, Islandiji, v Kanadi, Franciji in Severni Irski. V Sloveniji je prostitucija od leta 2003 uradno dovoljena. Prijaviti jo je mogoče kot poklic. A poznavalci pravijo, da je naša zakonodaja glede tega nejasna.

Študij posebne vrste

Prostitucija se je v preteklosti in se še zdaj pojavlja v najrazličnejših oblikah. Skozi zgodovino so bile dobro znane javne hiše, ki so imele najrazličnejša imena in ki so danes skoraj povsod prepovedane. V starodavni Celzijevi knjižnici v Efezu so imeli spodobni meščani podzemni prehod do bordela. Tako so šli uradno študirat spise v knjižnico, neuradno pa so se »izobraževali« nekoliko drugače. Pred vhodom v bordel je bil v kamnu odtis stopala. Vstopil je lahko le tisti, ki je odtis zapolnil. Prostitucija je bila v časih antične Grčije in Rima nekaj samo po sebi umevnega. Nihče se je ni sramoval, kljub temu pa so tisti, ki so spolnost kupovali, pogosto hoteli to početi skrivaj. Prostitutke niso bile le ženske, temveč tudi moški in mladi fantje.

