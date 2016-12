Skleda za solato za dvesto tisočakov

Na prvi pogled je morda videti kot skromna bela skledica, a na nedavni dražbi newyorške avkcijske hiše Phillips je dosegla vrednost 173.000 funtov, kar je več kot 203.000 evrov! Skleda premera 20 centimetrov in višine slabih osem centimetrov pa ima zgodovino: pred skoraj štirimi desetletji jo je namreč izdelala slovita britanska lončarka Lucie Rie, katere izdelki v zadnjih desetletjih dosegajo blazne vsote. Septembra letos je bila njena koničasta skleda iz leta 1976 na dražbi v Londonu prodana za 85.000 funtov (100.000 evrov).



Dražbena hiša Phillips iz New Yorka je tokratni primerek bele sklede z modro obrobo nastavila na 35.000 evrov, na koncu pa je dosegla ceno 162.000 evrov, skupaj s stroški dražbe in drugimi dajatvami je moral novi lastnik, ki je želel ostati neimenovan, odšteti dobrih dvesto evrskih tisočakov.



»Trg del Lucie Rie se še naprej razvija in raste,« so sporočili iz dražbene hiše Phillips. »Riejeva je priznana kot ena od najpomembnejših figur umetniškega lončarstva dvajsetega stoletja in njena najbolj impresivna dela so zelo cenjena med zbiratelji. Aktualna skleda je le dokaz njenega mojstrstva.« Leta 1985 jo je kupil zasebni zbiratelj iz Kanade in jo kar tri desetletja hranil v zbirki. Kakor kaže, se mu je še kako izplačalo počakati.



Lucie Rie se je rodila leta 1902 v judovski družini v Avstriji. Leta 1925 je na Dunaju odprla svoj umetniški studio in že istega leta nastopila Svetovnem sejmu v Parizu, leta 1937 pa je na pariškem Expu za svoje ustvarjanje dobila srebrno medaljo. A že leto pozneje je pobegnila pred nacisti, ki so prevzeli Avstrijo, in se izselila v Veliko Britanijo, kjer je odprla nov studio blizu londonskega parka Hyde. Za ustvarjanje je prejela še vrsto nagrad in o lončarstvu predavala tudi na kolidžu Camberwell, ki spada pod londonsko Univerzo za umetnost. Njen studio so v celoti preselili v keramično galerijo londonskega muzeja Victoria & Albert. Ustvarjati je nehala leta 1990, ko jo je zadela prva kap. Umrla je 1. aprila 1995 v Londonu, stara 93 let.