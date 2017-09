Škandal pred referendumom: aretirali podpredsednikovega sodelavca

BARCELONA – Španska policija je danes v Barceloni izvedla preiskave več uradov in ministrstev katalonske regionalne vlade in pri tem med drugim aretirala tesnega sodelavca podpredsednika vlade. Gre za racije v povezavi s 1. oktobra predvidenim referendumom o neodvisnosti Katalonije, ki je po mnenju Madrida nezakonit.

Oborožene enote španske policije, ki delujejo pod okriljem španskega notranjega in obrambnega ministrstva, so koli 8. ure zjutraj prispele na sedeže katalonskih ministrstev za gospodarstvo, zunanje zadeve, delo in socialne zadeve.

Kot je dejal podpredsednik regionalne vlade Oriol Junqueras, iščejo volilne plakate, sredstva in drugo gradivo, namenjeno glasovanju 1. oktobra. Poleg tega so aretirali Junquerasovo desno roko, Josepa Mario Joveja, in še dva ministrska uradnika.