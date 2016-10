Sirsko trpljenje so ovekovečili v stripu

Sirsko mesto Madaja, ki se je znašlo v vrtincu državljanske vojne, ima le malo stikov z zunanjim svetom. Do njega komajda pride človekoljubna pomoč, kaj šele televizijske ekipe. Zato sta teve mreža ABC in striparska založba Marvel združili moči v nenavadnem projektu, da bi pokazali, kakšno je življenje v obleganem mestu.



Zgodba o materi



Novinarji mreže ABC so bili že dlje v stiku z žensko iz Madaje, mesta s 40.000 prebivalci v bližini meje z Libanonom, ki je boj za preživetje objavljala v blogu. V navezi z Marvelom so ustvarili brezplačni strip v digitalni obliki, ki temelji na anonimnih objavah matere petih otrok. Ilustrirane podobe so manj krvave, kakor so boleče. Skupaj z močnimi besedami matere, ki je želela ostati anonimna, govorijo o vsakodnevnem trpljenju, ki ga preživljajo družine v obleganem mestu.



Odkar je sirska vojska sredi lanskega leta obkolila Madajo, je samo zaradi lakote in podhranjenosti umrlo že več kot 60 ljudi. »Naša telesa niso več vajena hrane,« pove mati v stripu. »Moji otroci so lačni, a imajo strašne bolečine v trebuhu, ko dobijo hrano, saj že tako dolgo stradajo, da je njihova telesa ne znajo več prebaviti.«



Brez senzacionalizma



Hrvaški risar Dalibor Talajić, ki je zaslovel z risanjem antijunaka Deadpoola, se je zavestno odločil, da noče ustvariti nečesa senzacionalističnega. »Nisem hotel narisati vojnega stripa,« pravi Talajić, ki je na lastni koži doživel krvavi razpad Jugoslavije v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. »Hotel sem ustvariti strip z vidika nemočnega civilista. V vojni ne moreš storiti ničesar. Samo čakaš, da se vse skupaj konča ali da umreš. To je zgodba o materah in družinah.«



Mama iz Madaje, kakor se imenuje strip, ni prvi Marvelov izlet v resnično življenje: založba je v svojih stripih popisala že življenja papeža Janeza Pavla II., Frančiška Asiškega in matere Tereze. ABC-jevim novinarjem je uspelo nekaj Talajićevih podob poslati materi iz Madaje in ta je sporočila, da je resnično zadel bistvo življenja v Madaji.