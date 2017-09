Severnokorejski potres bržkone »posledica predhodnega dogodka«

PJONGJANG – Pri sobotnem potresu v Severni Koreji je najverjetneje šlo za popotresni sunek, ki je bil »posledica predhodnega dogodka«, je dejal izvršni sekretar mednarodne organizacije za popolno prepoved jedrskih poskusov (CTBTO) Lassina Zerbo. Potres z magnitudo 3,4 je pred tem sprožil ugibanja, da je šlo morda za nov poskus Severne Koreje.

Kot še poroča francoska tiskovna agencija AFP, naj bi bilo tokratno tresenje tal posledica nedavnega jedrskega poskusa, ki ga je 3. septembra nekaj deset kilometrov proč od žarišča današnjega potresa izvedel Pjongjang, ne pa nov poskus.

Seizmologi so danes ob 10.30 po srednjeevropskem času v Severni Koreji zabeležili potres z magnitudo 3,4. Sprva so nekateri strokovnjaki menili, da bi lahko po nekaterih ocenah šlo za posledico eksplozije, a južnokorejska meteorološka služba je kmalu sporočila, da to ne drži.