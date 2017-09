Severni Korejci spet izzivajo

PJONGJANG – Nemalo dela s severnokorejskim predsednikom Kim Džong Unom imajo sosedje iz Južne Koreje in Japonske. Uradni Seul je denimo sporočil, da so južnokorejske obveščevalne službe izbrskale odgovor na vprašanje, zakaj se je Kimova žena Ri Sol Džu lani nenadoma prenehala pojavljati v javnosti.

Vohuni so parlamentarnemu odboru za obveščevalne dejavnosti sporočili, da se je v osamo umaknila zato, ker je bila noseča, Kimu pa je februarja povila tretjega otroka. Agentje pa niso bili uspešni pri odkrivanju informacije, katerega spola je otrok in kako mu je ime. Morda pa jim bo znova na pomoč priskočil Kimov prijatelj, nekdanji ameriški košarkarski zvezdnik Dennis Rodman, ki je leta 2013 po obisku Severne Koreje dejal, da ima predsedniški par dva otroka, eden se je rodil leta 2009, drugi pa 2013. Toda razkril je le, da je eno od detet punčka, ki ji je ime Džu Aje.

3 otroke je Kimu rodila Ri Sol Džu.

In medtem ko so južnokorejski obveščevalci oprezali za severnokorejsko nosečnico, ima veliko večje preglavice s Pjongjangom Tokio. Prebivalce japonskega otoka Hokaido je namreč včeraj ob šestih zjutraj prebudila sirena, ki opozarja na raketni napad. Prav Kim je zaukazal izstreliti balistično raketo, ki je poletela preko Japonske in padla v Tihi ocean. Poveljstvo južnokorejske vojske je sporočilo, da je bila izstreljena v bližini severnokorejske prestolnice Pjongjang, preletela je več kot 2700 kilometrov in dosegla najvišjo višino 550 kilometrov. Izstrelek je razpadel na tri dele, preden je padel v morje.