Severna Koreja: Donald Trump nam je napovedal vojno

NEW YORK – Ameriški predsednik Donald Trump je »napovedal vojno Severni Koreji«, je v New Yorku dejal severnokorejski zunanji minister Ri Jong Ho. Ob tem je zagrozil s sestrelitvijo ameriških bombnikov, tudi če ti ne bi bili v severnokorejskem zračnem prostoru. Bela hiša je kot absurdno zavrnila trditev, da so ZDA Pjongjangu napovedale vojno. »Trump je zatrdil, da našega vodstva ne bo več dolgo,« je novinarjem dejal Ri.

»Ker so ZDA napovedale vojno naši državi, bomo imeli tudi vso pravico za protiukrepe, vključno s sestrelitvijo ameriških bombnikov, četudi še ne bodo znotraj zračnih meja države,« je poudaril vodja severnokorejske diplomacije.

Bela hiša zanikala vojno napoved

»Nismo napovedali vojne Severni Koreji, tovrstne navedbe so absurdne,« je v odzivu dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Huckabee Sanders. Dodala je še, da »ni nikoli primerno za državo, da sestreli letalo druge države, ko je nad mednarodnimi vodami«.

Trump kot duševno moteni megaloman

Ri je že v svojem nastopu pred generalno skupščino ZN v soboto Trumpa označil za »duševno motenega« megalomana (podobno kot je to pred dnevi že storil severnokorejski voditelj Kim Džong Un) ter mu očital, da postaja zaradi njegovih besed in dejanj vojaški spopad vse verjetnejši. Zaradi Trumpove nedavne grožnje s popolnim uničenjem Severne Koreje v govoru na zasedanju GS ZN postaja obisk naših raket v ZDA vse bolj neizbežen, je med drugim dejal Ri.