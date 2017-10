Šef obveščevalne službe: Soočamo se z največjo grožnjo terorizma vseh časov

LONDON – Britanija se srečuje z najhujšo teroristično grožnjo in napadi, ugotavlja vodja britanske obveščevalne službe.

Direktor MI5 Andrew Parker je za medije povedal, da je letos v Veliki Britaniji opazno povečanje groženj skrajnih islamistov, kar se že kaže v preteklih napadih, ki so se zgodili v Westminstru, Manchestru in na Londonskem mostu. Samo v zadnjih sedmih mesecih naj bi preprečili sedem potencialnih terorističnih dejanj islamskih skrajnežev, poroča The Guardian.

Vodja obveščevalcev pravi: »Gre za najhujši tempo v moji 34-letni karieri. Danes se dogaja več terorističnih napadov, ki prihajajo hitro in jih je veliko težje obvladovati.« MI5 je pod pritiskom, saj mora dokazati svojo učinkovitost, potem ko so njihovi radarji letos spregledali štiri islamske napade. Število sodelavcev so okrepili s 4000 na 5000. Parker je povedal, da jim je uspelo preprečiti več terorističnih dejanj, v zadnjih štirih letih menda celo 20. Stopil je tudi v bran svojim sodelavcem in dejal, da hodijo na delo vsak dan od jutra do večera in so neprestano izpostavljeni nevarnostim.

Okoli sto Britancev naj bi umrlo v boju za Islamsko državo, 850 pa bi se jih s tega območja utegnilo vrniti. Stopnja nevarnosti terorizma je še vedno zelo visoka. Letos so jo že dvakrat zvišali na najvišjo raven.