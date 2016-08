Se odpravljate na oddih? Pozor, v jezeru opazili anakondo

MÜNCHEN – V enem od jezer na Bavarskem so opazili anakondo. Oblasti so zaradi tega prepovedale kopanje in začele obsežno iskalno akcijo.

Kačo v jezeru Siferlinger je pred dvema tednoma prvi opazil lokalni ribič in lovec. S fotografije, ki jo je posnel neki drug očividec, je razvidno, da gre za anakondo, ki sicer živi v tropskih predelih Južne Amerike in običajno meri v dolžino okoli meter in pol.

Patrick Boncourt iz münchenskega zavetišča za plazilce je dejal, da je anakonda, ki so jo opazili v jezeru, verjetno pobegnila ali pa jo je njen lastnik izpustil. Kot je dodal, ta vrsta kače ne predstavlja večje grožnje za človeka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.