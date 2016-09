To se je zgodilo Angeli Merkel, menda zaradi migrantov

BERLIN – Krščansko-demokratska unija (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel je na volitvah v nemški zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjansko po začasnih izidih izgubila mesto druge najmočnejše stranke za socialdemokrati (SPD), saj jo je prehitela desničarska AfD, ki se je tako uvrstila že v deveti deželni parlament.

Velika udeležba

AfD je po večini preštetih glasov prejela 20,8 odstotka, kar pomeni, da bo prvič zasedla sedeže v deželnem parlamentu v deželi Mecklenburg-Predpomorjansko. Sicer že ima predstavnike v osmih drugih deželnih zakonodajnih telesih in bo po splošnih volitvah naslednje leto najverjetneje vstopila tudi v državni parlament, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Uvrstitev CDU na teh volitvah, kjer je dosegla 19 odstotkov glasov, predstavlja novo preizkušnjo za po mnenju številnih sporno politiko Merklove do beguncev. Levosredinski socialdemokrati (SPD), ki trenutno sestavljajo veliko koalicijo s CDU, so s 30,6 odstotka ostali najmočnejša stranka. Volilna udeležba je bila 61,6-odstotna, kar je za deset odstotnih točk več kot leta 2011.

Izid kljub izgubi obeh vladajočih strank, tako SPD kot tudi CDU, pomeni, da bosta lahko oblikovali koalicijo tudi v prihodnjem petletnem obdobju. A socialdemokratski premier Erwin Sellering v nedeljo še ni potrdil, ali namerava vnovič sestaviti koalicijo s CDU. Vodja AfD Frauke Petry je uspeh svoje stranke v Mecklenburg-Predpomorjanskem, kjer leži domači volilni okraj Merklove, pripisala kanclerkini katastrofalni migracijski politiki.

Moški brani Merklovo

Medtem pa je generalni sekretar CDU Peter Tauber dejal, da je do bridkega poraza stranke prišlo zaradi širšega nezadovoljstva in protesta proti odločitvi Merklove, da pusti nemške meje odprte za begunce.

Mecklenburg-Predpomorjansko je pretežno podeželska in najrevnejša dežela na nekdanjem komunističnem vzhodu Nemčije z 1,6 milijona prebivalci, ki še vedno čutijo posledice vnovične družitve z zahodom države, kar se med drugim kaže v redki poseljenosti in brezposelnosti.

Že čez dva tedna bodo v Nemčiji nove deželne volitve, tokrat v prestolnici Berlin. Tudi njihov izid bo pomemben znak razpoloženja volivcev pred zveznimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo septembra prihodnje leto.