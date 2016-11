Se je začelo? Trump napovedal takojšnjo deportacijo nezakonitih priseljencev

WASHINGTON – Bodoči ameriški predsednik Donald Trump je v pogovoru za televizijo CBS News izjavil, da bo takoj po prisegi deportiral približno dva do tri milijone nezakonitih priseljencev. Kot je dejal, gre za kriminalce, člane tolp in prodajalce drog, ki jih bodo bodisi izgnali bodisi zaprli. Napovedal je tudi uresničitev gradnje zidu na meji z Mehiko.

To so prve napovedi bodočega predsednika ZDA, da bo vztrajal pri politiki, ki jo je začrtal že med kampanjo, da bo zaustavil nezakonito priseljevanje v ZDA in obračunal z nezakonitimi priseljenci.

»Kar bomo naredili, je, da bomo ljudi, ki so kriminalci in ki imajo kazenske kartoteke, člane tolp in preprodajalce drog, pri čemer je teh veliko, morda dva, celo tri milijone, poslali iz naše države ali pa jih bomo zaprli,« je dejal. »Vsekakor jih bomo poslali iz naše države, ker so tu nezakonito,« je dejal v pogovoru, ki bo v celoti objavljen nocoj v oddaji 60 minutes, izvlečki pa so že objavljeni na spletni strani CBS News.

Dejal je še, da bo zavaroval mejo in da bodo potem pristojni uradniki odločali, kdo od nezakonitih prišlekov bo ostal v ZDA. »Ko bo meja zavarovana in ko se bodo zadeve začele normalizirati, se bomo začeli odločati glede teh ljudi. In gre za grozne ljudi. To so grozni ljudje, ampak glede tega se bomo odločili.«

Boste res zgradili zid? Da!

»Ampak preden se bomo odločali o tem, bomo zavarovali našo mejo,« je še izjavil, potem pa na vprašanje, ali bo res uresničil napovedi o postavitvi zidu na meji z Mehiko odgovoril: »Da.«

Pojasnil je še, da bi bil ta zid, ki je bil ena osrednjih točk njegove predvolilne kampanje, lahko deloma zid, deloma pa ograja. »Na nekaterih območjih je zid zagotovo primernejši. »Sem zelo dober pri tem, to je gradbeništvo,« je še rekel Trump, ki je sicer svoje bogastvo pridobil tudi z gradbenimi podvigi in investicijami.