Še eno mesto odpravilo prepoved burkinija

CANNES – V letoviškem mestu Cannes na Azurni obali so danes odpravili prepoved burkinija, kopalk, ki zakrivajo skoraj vse telo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Za to so se mestne oblasti odločile, potem ko je državni svet, najvišje francosko upravno sodišče, v petek odpravilo prepoved nošenja burkinija na plažah francoske občine Villeneuve-Loubet.

Čeprav se razsodba državnega sveta nanaša le na občino Villeneuve-Loubet, predstavlja pravni presedan za okoli 30 drugih občin, ki so uvedle podobno prepoved. Kot prvi so se za to 28. julija odločili prav v Cannesu v luči terorističnih napadov, ki so pretresli Francijo, nazadnje je burkini prepovedala Nica.

Župan Cannesa David Lisnard je danes sporočil, da je odlok o prepovedi nošenja burkinja, ki naj bi po prvotnih načrtih veljal do konca avgusta, z današnjim dnem prenehal veljati. Dodal je, da se ne namerava pritožiti na odločitev državnega sveta.

Burkini, izpeljanka iz besed burka in bikini, so kopalke, zasnovane za muslimanke. Omogočajo jim namreč, da tudi v vodi pokrijejo skoraj celotno telo; izjema so le obraz, dlani in stopala.

Od uvedbe prepovedi so policisti več žensk na plažah zaradi nošenja burkinija kaznovali.