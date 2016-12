Sankcije za predrzni napad v ZDA: 35 ruskih diplomatov izgnanih

WASHINGTON – Potem ko je predsednik ZDA Barack Obama v četrtek naznanil sankcije proti Rusiji zaradi domnevnega vpletanja v ameriške predsedniške volitve, si je premislil tudi novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump in napovedal sestanek z voditelji ameriških obveščevalnih agencij.

Obama je med drugim odredil izgon iz ZDA 35 ruskih diplomatov in članov njihovih družin iz ruskega veleposlaništva v Washingtonu ter konzulata v San Franciscu. Ukazal je zapreti tudi dva kompleksa v lasti Rusije v Marylandu in na Long Islandu, kjer so Rusi preživljali počitnice, po prepričanju Američanov pa tudi usklajevali vohunske operacije.

Rusija še naprej zanika vpletanje v ameriške volitve, pri čemer je na isti valovni dolžini s Trumpom, ki ne more kar tako priznati, da mu je tuja sila pomagala do zmage. Trump bo po prisegi 20. januarja pred zelo kočljivo odločitvijo, ali vztrajati pri sankcijah ali pa jih opustiti.