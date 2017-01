S pogledom na – smog

Ranjeno okolje škodljivo vpliva na zdravje ljudi, posledice se že poznajo na največjih turističnih znamenitosti, katerih sijaj zaradi onesnaževanja postopno bledi.



1. Pariz: mesto luči se pod težo vse večje onesnaženosti zraka spreminja v mesto, zavito v strupen oblak smoga. Tako gostega, da je jasen, z meglico nezastrt pogled na sloviti Eifflov stolp že skoraj nemogoča misija. Ob tem da je vsak dan, prebit v prestolnici ljubezni, grozljivka za pljuča. Meritve so pokazale, da je dihanje v Parizu še najbliže dihanju v sobi, v kateri ste ujeti z osmimi kadilci. Tudi zaradi tega je župan že leta 2015 omejil število avtomobilov z visokim izpustom ogljikovega dioksida.



2. Indija: rekorderka med državami z največjim številom najbolj onesnaženih mest na svetu je Indija, prestolnica New Delhi pa zaseda najvišje mesto na črnem seznamu. Glavoboli zaradi smogastega zraka so za turiste skoraj običajni, umazan zrak pa zastira pogled tudi na tamkajšnje znamenitosti, denimo na Rdečo trdnjavo. Nič bolje je ni odnesla Agra z največjim indijskim kulturnim biserom, čarobnim Tadž Mahalom, ki zaradi onesnaženosti postaja rumenkast – četudi so lokalne oblasti prepovedale avtomobilom približevanje na manj kot 500 metrov. Da pa v Indiji ni težava le zrak, ampak smeti vseh vrst, priča tudi sveta reka hindujcev Ganges, ki se je spremenila v odlagališče odpadkov, kanalizacijskih izpustov in živalskih ter človeških trupel.



3. Veliki koralni greben: močan udarec zaradi našega kratkoročnega in nič kaj rahločutnega ravnanja s planetom je doživel tudi Veliki koralni greben, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Zaradi onesnaženosti in trum turistov veliki deli koralnih sestavov umirajo.



4. Kitajska: o onesnaženosti zraka v Pekingu se je pisalo že med olimpijskimi igrami, ki so se tam odvijale pred devetimi leti. A čeprav so oblasti krenile v boj proti onesnaženosti, ga niso dobile. Nasprotno. Smogasta meglica nad mestom je stalnica, ki zastira pogled na palače Prepovedanega mesta, od leta 1987 na seznamu svetovne dediščine, razširila pa se je več deset kilometrov stran in zajela tudi Veliki kitajski zid.



5. Džakarta: ljudje, ki si usta in nos zakrivajo z medicinskimi maskami, so vsakdanji pojav azijskih mest. Pa vendar ni zgolj onesnažen zrak tisti, proti kateremu bi se morali boriti. Tamkajšnja milijonska mesta se utapljajo tudi pod kupi odpadkov, izstopa pa desetmilijonska Džakarta. Indonezijska prestolnica doživlja gospodarski razcvet, a vsak dan proizvede 6250 ton smeti.