Rusko darilo Donaldu Trumpu: izročili bi mu Snowdna

NEW YORK – Ameriška televizija NBC je na podlagi dveh obveščevalnih virov poročala, da naj bi Moskva razmišljala o izročitvi Edwarda Snowdna ZDA kot darilo novemu predsedniku Donaldu Trumpu za izboljšanje odnosov. Kremelj te navedbe zanika.

O izdajalcu že lani

Trump je julija lani dejal, da mu bo ruski predsednik Vladimir Putin izročil Snowdna, če bo postal predsednik. Kasneje je dejal, da bi bilo treba nekdanjega pogodbenega sodelavca Agencije za Nacionalno varnost (NSA) usmrtiti, ker je izdajalec.

Snowden je leta 2013 pobral nerodne informacije o dejavnostih ameriških obveščevalnih agencij, ki nadzirajo tako rekoč ves svet, in pobegnil s Havajev v Hongkong, od tam pa v Rusijo, kjer je dobil status begunca. V ZDA mu grozi najmanj 30 let zapora, pod Trumpom pa morda še kaj hujšega.

NBC poroča na podlagi obveščevalnih informacij, ki so jih ZDA pridobile s prisluškovanjem ruskim državnim uradnikom. Snowdnov zagovornik v ZDA Ben Wizner je dejal, da o tem ne vedo nič.

Namesto Snowdna pomilostil vojakinjo

Vrnitev Snowdna v ZDA bi bila za Rusijo koristna. Od njega so dobili, kar so hoteli, njegovo sojenje v ZDA pa bi povzročilo dodatne prepire okrog Trumpa, človekovih pravic, dejavnosti obveščevalnih agencij in pravosodja.

Predsednik Barack Obama je pred odhodom s položaja dobil peticijo z več kot milijon podpisi, naj pomilosti Snowdna, ki pa je predlagal, naj raje prej pomilosti vojakinjo Chelseo Manning, ki je pred leti še kot vojak Bradley Manning iz Iraka odnesel ogromno zaupnega materiala in ga predal spletni strani WikiLeaks. Obama je to potem storil in vojakinja bo že spomladi na prostosti, Snowdna pa ni pomilostil.