Ruska provokacija: nad Evropo poletela bombnika

MOSKVA – Kar štiri evropske države so bile prisiljene v zrak poslati svoja bojna letala, saj sta ruska bombnika preletela njihov kontinent.

Do Španije in nazaj

Velika Britanija, Norveška, Francija in Španija so prestregle dva tupoljeva TU-160, ki sta preletela prostor iz smeri Norveške proti Španiji in nazaj. Vse to se dogaja v času, ko napetost med Zahodom in Rusijo raste. Španski mediji poročajo, da Natove varnostne sile vse pogosteje prestrezajo ruske bombnike, a tokrat sta poletela najdlje do zdaj.

Incident se je zgodil že 22. septembra, javnost pa je zanj izvedela šele zdaj, ko jo je o tem obvestilo francosko ministrstvo. V izjavi so zapisali, da je prva bombnike zaznala Norveška in ju prestregla z lovci F-16 ter pospremila do severa Škotske.

Britanci so v zrak nato poslal eurofighter typhoone, ki so prestregli letali, preleteli zahodni del Irske, 100 kilometrov od britanskega zračnega prostora so ju prevzeli francoski lovci rafale. Situacijo sta nadzirala še dva lovca. Kot zadnja je v zrak poslala svoja lovca Španija. Lovca F-18 sta nameravala prestreči ruska na severu Bilbaa, a sta se v tistem trenutku obrnila in se po isti poti vrnila proti Rusiji.

Nevarno in preblizu

Kasneje se je oglasila tudi Islandija, ki se je pritožila, da sta ruska bombnika letela preblizu civilnega letališča. Ministrstvo za zunanje zadeve je izjavilo, da sta letela med 1800 in 2700 metri pod letalom, ki je bilo na letu iz Reykjavika proti Stockholmu.

Ruski odnosi z zahodnimi državami so se ohladili po tem, ko je Amerika prekinila pogovore o stanju s Siriji. Moskovsko administracijo so obtožili, da ne izpolnjuje svojih obvez o tem, da bo prekinila vojno in zagotovila dostavo humanitarne pomoči.