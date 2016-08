Rušilni potresi grozijo Evropi, kritična tudi Slovenija

LJUBLJANA, BRUSELJ – V potresu, ki je v nedavno prizadel osrednjo Italijo, je v kraju Amatrice po najnovejših podatkih italijanske civilne zaščite umrlo skupno 267 ljudi, 400 je ranjenih. Koliko ljudi je še zasutih ali pogrešanih, ni jasno, saj je v času poletne sezone na območju veliko turistov.

Kakor Italija tudi Slovenija po številu in moči potresov sodi med dejavnejša območja, saj leži na potresno dejavnem južnem robu evrazijske tektonske plošče. Znanstveniki projekta SHARE, ki ga financira EU, so objavili zemljevid evropskih držav, ki bi lahko bile v prihodnjih 50 letih na udaru rušilnih potresov. Ti bi lahko imeli katastrofalne posledice.

Najbolj ogrožene države na zemljevidu so Italija, nekatera območja nekdanje Jugoslavije, Grčija, Bolgarija, Romunija in Turčija. »Evropa ima zgodovino rušilnih potresov. Vsi pomnimo potres v Turčiji leta 1999, ko je umrlo 17.000 ljudi, in potres v Italiji leta 2009, ko je umrlo približno 300 ljudi,« je dejal profesor Domenico Giardini, koordinator projekta. Znanstveniki so zemljevid sestavili s pomočjo podatkov več kot 30.000 potresov, ki so imeli magnitudo 3,5 po Richterjevi lestvici in ki so v zadnjih desetletjih zatresli Evropo.

Zemljevid prav tako prikazuje nekaj tako imenovanih vročih točk v bližini Bruslja, Lizbone in Budimpešte.