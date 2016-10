Rusi se pripravljajo na evakuacijo: je to začetek tretje svetovne vojne?

MOSKVA – Rusi se pripravljajo na evakuacijo 40 milijonov ljudi, poročajo tuji mediji. Po prekinitvi pogajanj med ZDA in Rusijo glede Sirije so mnogi prepričani, da to za svet ne prinaša nič dobrega. Putin in ljudje v njegovi administraciji so izjavili, da verjamejo, da bo po prekinitvi pogajanj kmalu prišlo do ameriškega napada.

Test za Ruse?

V teh dneh bo zato Rusija opravila obrambno vajo, v kateri naj bi sodelovala kar tretjina ruskega prebivalstva. Ruski mediji so objavili, da je Putinova vlada zgradila nuklearne bunkerje, kamor bi lahko evakuirali 12 milijonov prebivalcev Moskve. V vaji, ki bo potekala v organizaciji ruskega ministrstva za varnost naj bi sodelovalo 200.000 pripadnikov specialnih enot, vojakov, gasilcev, vladnih uslužbencev. Ruski minister za civilno varnost je dejal, da bo to najboljši test, da preverijo, kako se bo prebivalstvo odzvalo na morebitno katastrofo. Konec avgusta so Rusi opravili tudi vojaško vajo, v kateri je sodelovalo 8000 pripadnikov vojske.

Nevarno jedrsko orožje

Minuli mesec je še poveljnik obrambnih sil ZDA dejal, da bodo v primeru, če pride do prepovedi preleta sirskega zračnega območja, ZDA prisiljene v vojno z Rusijo. O ruski nevarnosti je pred dnevi spregovoril tudi ameriški obrambni minister Ash Carter, ki je dejal, da lahko Rusija sproži grozljiv napad. Rusija ima v lasti 7300 enot jedrskega orožja, ZDA pa 6970.