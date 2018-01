Rok se izteka. Bo jutri v Piranski zaliv priplulo sto hrvaških ladij?

ZAGREB – Čas teče in rok ultimata, ki ga je vojni veteran Petar Janjić Tromblon dal hrvaškemu predsedniku vlade Andreju Plenkoviću, se počasi, a vztrajno izteka. Če bo izpolnil svojo grožnjo, bo jutri dopoldne v Piranski zaliv priplulo 100 ribiških ladij in plovil vojnih veteranov.

Kot smo že poročali, je Janjić v pismu dal Plenkoviću 72 ur časa, da reši mejni problem v Piranskem zalivu in se zoperstavi Sloveniji. Vojni veteran pravi, če Plenković ne bo zavaroval hrvaške morske meje, bodo to storili oni, saj Slovenija po njegovem nezakonito vpada v hrvaške teritorialne vode.

Kako se bomo branili?

Kaj se bo zgodilo in kako bo Slovenija ravnala, če v Piranski zaliv jutri res priplujejo hrvaške ladje, smo preverjali tudi na slovenskih pristojnih ministrstvih, a njihovih odgovorov nismo prejeli. Vprašanja smo naslovili na ministrstvo za zunanje zadeve, ministrstvo za obrambo in ministrstvo za notranje zadeve. Odziv so nam posredovali le z ministrstva za obrambo, kjer so pojasnili, da so za ta vprašanja pristojni na Erjavčevem ministrstvu.

Pozivajo k razumu

Zaradi ultimata pa so nekoliko nervozni tudi v Zagrebu. Aktualni predsednik hrvaškega sabora Gordon Jandroković iz HDZ je po poročanju Indexa dejal, da je taka vprašanja treba reševati dvostransko. »Tukaj moramo ločiti, da se politika vodi z razumom in ne s srcem. Razumem tiste, ki so nervozni, a v tem primeru je treba biti razumen. Ni dobro, da nekdo s hrvaške strani vrši pritisk na vlado. Vlada bo delala tisto, kar je v hrvaškem nacionalnem interesu, ščitila bo ribiče in državljane,« je dejal.

Na strani Hrvatov je bilo mogoče slišati tudi, naj se v Piranski zaliv pošlje vojsko, a Plenković teh idej za zdaj ni želel komentirati. »Nočemo vojne s Slovenci. Bodimo realni, smučajmo,« je na kratko odvrnil Plenković po poročanju Indexa.

Hrvaški vojni veteran še navaja, da ga pri njegovi ideji in uresničitvi ideje podpira celo predsednica Hrvaške Kolinda Grabar Kitarović.