Rojen prvi otrok, spočet z novo tehniko treh staršev

WASHINGTON – Rodil se je prvi otrok, ki je bil spočet z novo tehniko oploditve z genskim materialom treh staršev. Pet mesecev stari deček ima DNK svoje matere in očeta ter majhen delež genetske kode darovalke.

Deček se je rodil materi iz Jordanije. Znanstveniki so z novo metodo poskrbeli, da deček od matere ni podedoval genov za motnjo, imenovano leighov sindrom. Ta je usoden za vse, ki se rodijo z njim. Družina je že prestala štiri splave, dva otroka pa sta umrla pri osmih mesecih oziroma šestih letih. Družini so zdaj pomagali prav z najnovejšo tehniko spočetja otrok s tremi starši.

Nujen nadzor

Po oceni strokovnjakov rojstvo otroka treh staršev odpira novo obdobje v medicini za pomoč družinam z redkimi genetsko pogojenimi obolenji. Hkrati opozarjajo, da je potreben strog nadzor nad novo in hkrati sporno tehniko, ki so jo poimenovali mitohondrijska donacija, poroča spletna stran BBC.

Znanstveniki so že v preteklosti »ustvarjali« otroke z DNK treh ljudi. Tovrstni preboj se je začel v 90. letih preteklega stoletja, vendar gre pri tokratnem rojstvu za novo metodo.

Mitohondriji so membranske strukture, ki služijo celičnemu dihanju in so v celicah glavni vir energije. Imajo svoj DNK, ki ne vpliva na lastnosti, kot je videz. Okvarjeni mitohondriji, ki jih otrok lahko podeduje samo po materi, lahko povzročijo okvare možganov, atrofijo mišic, odpoved srca in slepoto.

Le 0,1 odstotka je DNK darovalke

Pri najnovejši metodi znanstveniki iz jajčeca matere odvzamejo vse vitalne dele DNK, iz jajčeca darovalke pa mitohondrije. Iz tega ustvarijo zdravo jajčece, ki ga oplodijo z očetovo semensko tekočino. Spočeti otrok ima 0,1 odstotka DNK darovalke in vso genetsko kodo, kot sta barva las in oči, matere in očeta.