Rocky rešil tri punce

BRISBANE – Christine Pilchowski je s hčerkama, ki sta bili pri prijateljici, hodila proti domu v Marianu (avstralska država Queensland), ko je petletna Jazmine vsa vesela stekla naprej. A se je že čez nekaj trenutkov vrnila, vsa prestrašena in objokana je kriče planila v materin objem, tesno za njenimi petami je bil pes. »Preganjal jo je majhen terier, bil je napadalen. V roki sem držala dežnik in z njim sunila psa v obraz. Stala sem med psom in otrokoma, obtičali smo na mrtvi točki. Me se nismo nikamor premaknile, pes pa je renčal in jezno lajal, hčerki sta vreščali,« pripoveduje Pilchowskijeva.



Mati ni vedela, kaj naj stori, prav veliko možnosti ni imela, ko se je nenadoma pojavil Rocky, bokser, in terierja potisnil nazaj, ob ograjo. Rocky, pravi Christine Pilchowski, je bil povsem miren, niti zalajal ni. »Terier je še lajal, bokser pa je le pokončno stal, niti kančka napadalnosti ni pokazal, a je imel nadzor nad položajem.« Ko se je terier začel umikati, je Christine s hčerkama stekla domov, Jazmine je še vedno drhtela od strahu.



Rockyjev lastnik Michael Pittman je pozneje povedal, da njegov pes ni opravil posebnega šolanja za ravnanje v konfliktnih situacijah, se pa je z njim, ko je bil še majhen, veliko ukvarjal rejec in njegovi otroci. »Igriv kuža je in predvidevam, da preprosto ve, kdaj je človek v težavah.« Pilchowskijeva je hvaležna, da je Michael s svojim kužkom prišel mimo ravno v tistem trenutku, povedala je, da je imela petletnica po tistem nočne more in da se je začela čudno vesti v bližini psov, toda: »Rocky pa je hčerkin junak!«