Rimska brezdomka le ni izginula Maddie

Po ulicah Rima se potika skrivnostno mlado dekle, ki ne zna italijansko. Domačini so povedali, da se odziva le v angleščini, zato nihče ne ve, od kod se je pojavila. Zaradi svetlih las in omikane govorice številni ugibajo, ali prihaja iz Velike Britanije. Prav tako nenavadno je, da živi kot beračica, a od ljudi noče denarja. Domačini so dekletu, ki spi po vogalih mesta, nadeli ime Maria. Njeno identiteto je že večkrat poskušala preveriti policija, vendar mladostnica nima potnega lista ali drugega osebnega dokumenta. Med vsakim zaslišanjem se predstavi z drugim imenom.



Oblasti so se odločile odkriti njeno identiteto, zato so objavile njene fotografije. S tem so sprožile obsežno spletno kampanjo, ki si je zadala cilj, da bo deklica do božiča našla dom. Hkrati so jo začeli primerjati z vrsto mladih deklet, ki so zadnja leta izginila brez sledi. Med njimi so Amanda Aslai, ki so jo leta 2008 ugrabili v Michiganu, Maria-Brigitte Henselmann, ki je istega leta izginila v Nemčiji, in seveda Madeleine McCann, za katero se je leta 2007 izgubila vsaka sled. »Prejeli smo veliko vprašanj, ali gre za pogrešano Madeleine McCann, ki bi bila danes stara trinajst let,« so pojasnili na ameriški spletni strani za iskanje pogrešanih ljudi. »Maddie je imela značilno znamenje na očesu, zato bi jo bilo preprosto prepoznati.« Podobe dekleta so se prav tako pojavile v italijanski televizijski oddaji za iskane pogrešanih oseb. Povedali so, da deklica nima osebne lastnine, vedno je oblečena v isto krilo, dežni plašč in črne športne copate. »Ne vemo, ali je Američanka,« je na spletni strani zapisala Lorena Kollobani. »Videvajo jo po Rimu, spi zunaj. Mislim, da ima duševne težave. Očitno je, da ne prihaja iz tega sveta. Ne sprejema denarja, zelo je previdna, zelo lepo je hrano. Domnevam, da gre za tujo študentko.«



Nenavadni primer je pritegnil pozornost tudi lokalnih novinarjev in tujih veleposlaništev.



Zdaj pa se je zgodil preboj, oglasil se je namreč oče 21-letne Emble Jauhojärvi, ki je maja izginila iz svojega doma v Stockholmu. Štiriinpetdesetletni Tahvo je videl hčerkine slike na spletu in nemudoma poklical italijanske oblasti, da bi deklico do njegovega prihoda zadržale in ji ponudile psihiatrično pomoč. Povedal je, da trpi za aspergerjevim sindromom: »Vedel sem, da je bila namenjena v Italijo, da bi se učila jezika. Šest mesecev jo že iščem, švedska policija mi ni bila v nobeno pomoč.« Zadnjih osem let je Embla živela pri njem, starši so se pred 13 leti razšli. Odkar je šla v Italijo študirat, se je za njo izgubila vsaka sled. Policija mu ni mogla pomagati, ker je dekle že polnoletno. »Upam, da jo bom lahko nato prepeljal nazaj na Švedsko in v bolnišnico.«