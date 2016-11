Ribja pošast terorizira Jadran, namnožila se je kot podgane

SPLIT – Orada je izredno priljubljena zaradi okusnega mesa, a hkrati ji očitajo marsikaj. Ribiči ob jadranski obali se namreč pritožujejo, da se je v zadnjih nekaj letih namnožila kot – podgane.

Njeni ostri zobje se uspešno spopadajo tudi z najtršimi školjčnimi lupinami, zaradi česar je z nekaterih školjčišč že pregnala razočarane školjkarje. Ti si že več let pulijo lase zaradi velike škode, ki jo te ribe povzročajo.

Pošast, ne riba

»To je pošast, ne riba, ne moreš je zaustaviti. Oddahnemo si šele, ko se začnejo drstiti v globljem morju. Šele takrat se lahko resno lotimo posla in saniramo škodo. Razširila se je in namnožila, veliko jih prihaja iz ribogojnic,« je za spletni portal Slobodna Dalmacija povedal eden od školjkarjev. Pravi, da njenega razmnoževanja ni mogoče zaustaviti, s segrevanjem morja pa se množijo še hitreje. »Jadran jih je poln, ne vemo več, kaj bi z njimi,« je dodal.

Školjkarji že dlje časa iščejo pomoč pri saniranju škode, ki jo povzroča orada. Dobila je celo ime peklenska zver oziroma plenilska riba, ki se hrani v njihovih školjčiščih. »Škode je vsako leto več. Oddahnemo si šele oktobra, ko se marca vrne, pa je spet lačna in shujšana. Takrat se za nas začne pekel,« je povedal školjkar Boris Franušić.

Ribiči si manejo roke

So pa zato ribiči toliko na boljšem. Hvalijo se z obilnim ulovom, in čeprav je ta riba cenjena, pa so cene spustili. Dobesedno čez noč so dobro zaslužili, in to samo z lovljenjem v istrskem Plominu. No, znani ribič iz Umaga, Danijel Kolec, je ob tem posvaril, da se je v Plominu zgodil oradocid. V samo dveh nočeh so tam polovili 80 ton orad. Izkoristili so njihovo selitev proti vzhodu, kamor v tem času potujejo zaradi drstenja. »To ni bil ribolov, to je tragedija,« meni.