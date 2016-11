Rešil 1200 življenj, zdaj bo dobil muzej

PRAGA – Prazno, razpadajočo tovarno na Češkem, v kateri je nemški industrialec Oskar Schindler zaposlil več kot tisoč Judov in jih tako rešil pred smrtjo v plinskih celicah, bodo preuredili in v njej odprli muzej, posvečen holokavstu – v spomin na industrialca in vse, ki jih je rešil.



Delom kompleksa v kraju Brněnec (nekdaj Brünnlitz), od Prage oddaljenem kakšnih 220 kilometrov, nedaleč od Schindlerjevega rojstnega kraja Svitavy (Zwittau), je češko ministrstvo za kulturo v začetku novembra podelilo status kulturnega spomenika. Zgradba je bila postavljena v 19. stoletju, laboratorij, mlin, skladišče, vhodna vrata in dvorišče »so zgodovinsko tesno povezani s koncentracijskim taboriščem Gross-Rosen v Brněncu«, je povedala predstavnica ministrstva Simona Cigankova.



Med drugo svetovno vojno je Schindler (1908–1974) rešil življenje 1200 Judom, pod pretvezo, da so strokovnjaki za strelivo, jih je zaposlil v svojih tovarnah. Njegovo življenje z znamenitim seznamom vred je opisano v knjižni uspešnici Toma Keneallyja Schindlerjeva barka, ki je izšla leta 1982, ter filmski adaptaciji, ki jo je leta 1993 posnel Steven Spielberg, glavnega junaka pa je upodobil Liam Neeson.



No, tam, kjer zdaj propada tovarna – v tekstilnem obratu so do leta 2009, ko se je zaprl, izdelovali tkanine za švedsko Ikeo in prevleke za avtomobilske sedeže za Škodo –, bo po obnovi stal muzej holokavsta, v njem pa bo na ogled razstava o Schindlerjevem življenju na tistem območju; odprtje načrtujejo leta 2019. »Naš cilj je obnoviti zgradbo, kot je nekdaj bila, vključno s stražnim stolpom,« je dejal Jaroslav Novak, vodja fundacije Shoah in Oskar Schindler, ki bi rad obnovo in odprtje muzeja financiral s pomočjo EU pa tudi mednarodnih judovskih organizacij: projekt, meni, je nujen za ohranitev kraja, da ne bo izginil. »Ne moremo dovoliti, da vsa Schindlerjeva zgodovina izgine. Za to se borim 20 let.«