Razvrat na kvadrat na Hrvaškem: seksajo vsepovsod, lulajo kar v bazen

MAKARSKA – Makarska se je, po napisih v medijih sodeč, spremenila v Sodomo in Gomoro. Domačine so namreč razjezili mladi Avstralci, ki vsako leto – bilo naj bi jih okoli 1500 – z ladjami, na katerih se odvijajo divje zabave, prihajajo v to priljubljeno turistično mesto in domačinom povzročajo sive lase. Lokalni prebivalci pravijo, da takega vedenja ne morejo in ne želijo več prenašati. Težave z mladimi in zabave željnimi turisti imajo tudi lastniki apartmajev in hotelov, jezni pa so tudi gostje, ki si na oddihu v Makarski želijo malce miru.



Mladi Avstralci s turističnimi ladjami v pristanišče prihajajo ob sredah, četrtkih in petkih, razživijo pa se že navsezgodaj zjutraj. Na ladjah, dolgih od 10 do 15 metrov, ne manjka alkohola, mamil in glasne glasbe, poroča Slobodna Dalmacija, o dogajanju pa je spregovorila Ivana Pivac Ivandić, direktorica hotela Osejava, ki se že leta pritožuje zaradi divjih zabav, a po njenih besedah ne želi nihče ničesar ukreniti. Letos naj bi bilo še posebej hudo, saj so ladje avstralskih »žurerjev« privezane le nekaj metrov od hotelov, gostje pa so nemalokrat zaradi razgrajanja zahtevali, da jim vrnejo denar.



Potrebo opravljajo kar v bazenu

»Pritožila sem se na nešteto naslovov, med drugim sem se obrnila na policijo in občino, a neuspešno. Nič nimam proti Avstralcem, saj k nam nosijo denar, toda javni red in mir morajo spoštovati,« je povedala. Gostinci pravijo, da mladi turisti začnejo popivati že v zgodnjih jutranjih urah. »Z ladij pridejo na kopno okrog polnoči, se zbirajo pred hoteli in obiskujejo nočne klube. Takrat imajo gostje nekaj časa mir, ob njihovi vrnitvi na ladje pa se spet začne,« je dejal Sretan Vrkaš, ki kot receptor dela v omenjenem hotelu.

Alkohol in mamila bi jim še spregledali, pravi, a to še ni vse. »Potrebo opravljajo kar v našem bazenu, na našem dvorišču seksajo, pravzaprav seksajo kar povsod. Neka gostja, ki je bila pod vplivom mamil, je lani poskušala splezati na balkone naših apartmajev. Nekateri urinirajo pred hotelom in za njim, nagi se kopajo. Vse to počnejo ob glasni glasbi, nemalokrat imajo zvočnike celo s sabo na kakšnem vozičku,« je še potožil Vrkaš.

Medtem ko se v Makarski in na plaži Zrće na otoku Pag dogaja pravi razvrat, hrvaški mediji poročajo, da je, denimo, v Šibeniku mirno kot v samostanu in da po 23. uri ljudi na ulici skorajda ni mogoče srečati.