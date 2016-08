Razstava za dve urici

V Zadarski županiji so te dni doživeli kulturni dogodek leta. Toda zgodil se je daleč od Zadra, medijske pozornosti in dobro obiskanih festivalov: v mestu Pašman na istoimenskem otoku. Tam so v Kamnitih dvorih gostili edinstveno in ekskluzivno razstavo del Emanuela Vidovića (1870-1953). Toda ta je trajala vsega dve uri! Potem so slike sneli in jih vrnili v Zagreb v privatno zbirko družine Vanje in Srđana Vidovića, vnuka in pravnuka slavnega splitskega slikarja.



Toda v dveh večernih urah, od sedme do devete, je imelo kakšnih 200 ljubiteljev umetnosti in firbcev neponovljivo možnost, da na enem mestu vidijo 20 Vidovićevih del, med njimi nekatera niso bila še nikoli razstavljena, manjše število slik pa se ni še nikoli pojavilo v najbolj reprezentativnih avtorjevih monografijah.



Za to razstavno posebnostjo oziroma senzacionalno razstavo slik iz družinske zbirke stojita oče in sin, Vanja in Srđan Vidović, ki sta se tako želela zahvaliti Pašmanu in Pašmancem za gostoljubnost, ki jo njihova družina uživa že dve desetletji. Čeprav se je družina Vidović preselila v Zagreb, so želeli ohraniti stike z Dalmacijo. Zaradi bližine se je izbor zožil na otok Pašman, kjer so v mestu kupili 350 let staro hišo in jo začeli preurejati. Dela so bila končana letos, dovolj zgodaj, da so v Kamnitih dvorih v dveh nadstropjih pripravili posebno razstavo.



V Kamniti dvore, ki so bili brez posebnega zavarovanja oziroma varnostnikov, sta pripeljala dvajset Vidovićevih del, ki so nastali v njegovem poznejšem obdobju. Slike so bile različnih dimenzij, od miniatur v velikosti 15 x 20 centimetrov do slik formata 65 x 60 centimetrov. Narejene so v različnih tehnikah na papirju in lesonitu, od olja, tempere in gvaša do akvarela in kombiniranih tehnik. V pritličju so bili razstavljeni interierji in mrtva narava, v nadstropju pa splitski motivi. Slike so nastajale od 1927. do konca 50. let prejšnjega stoletja.