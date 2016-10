Razkrito, kateremu letalu pripadajo razbitine z rajskega otoka

PORT LOUIS – Del letalskega krila, ki so ga maja našli na Mavriciju, je pripadal pogrešanemu malezijskemu letalu MH370, ki je izginilo marca 2014, so danes sporočile avstralske oblasti. Do ugotovitve so prišli na podlagi številke na kosu razbitine. Gre za tretji uradno potrjeni najdeni del letala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na delu letalskega krila je bila po navedbah avstralskega urada za varnost prometa odtisnjena unikatna delovna številka. Preiskovalci so sporočili tudi, da razbitine letala, ki so jih našli na Madagaskarju, niso bile izpostavljene ognju, s čimer so zavrnili dosedanje špekulacije.

Strmoglavilo v Indijski ocean

Letalo malezijske letalske družbe boeing 777 na letu MH370 je z 239 ljudmi na krovu vzletelo v Maleziji 8. marca 2014 in nato skrenilo z začrtane poti Kuala Lumpur–Peking. Letalo naj bi iz še neznanega vzroka več ur letelo proti jugu, nato pa naj bi mu zmanjkalo goriva in je strmoglavilo v Indijski ocean. Več razbitin letala je naplavilo na obale južne Afrike.

Tuji mediji so pretekli teden poročali, da je pilot letala nekaj tednov pred izginotjem letala v simulatorju letenja opravil podobno pot. Pilot Zaharie Ahmad Shah, ki je veljal za izkušenega in cenjenega pilota, je uporabil napreden doma izdelan simulator letenja in na njem prevozil pot čez Malaško ožino proti odročnemu južnemu predelu Indijskega oceana. Ta pot je močno podobna poti, ki naj bi jo opravilo pogrešano letalo.

Oblasti so doslej preiskale več kot 110.000 kvadratnih kilometrov območja, iskanje pa naj bi zaključili decembra. Ministri za promet iz Malezije, Avstralije in Kitajske so konec julija dosegli dogovor, da bodo »kmalu do nadaljnjega končali iskanje letala«. Sorodniki so vlade teh držav pozvali, naj nadaljujejo iskanje, dokler letala ne bodo našli, v ta namen pa so pripravili tudi proteste.