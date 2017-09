Razkrito, kako nas nategujejo multinacionalke

ZAGREB – Zagotovo ste že ničkolikokrat slišali, da je nemška nutela boljša od naše. Če smo se do zdaj lahko zanašali zgolj na naše brbončice, pa ni več tako. Hrvaški tednik je objavil rezultate raziskave, v kateri so analizirali 26 proizvodov, kupljenih v Nemčiji (Műnchnu) in Zagrebu. In kaj so analize pokazale? Nič novega, bi dejali tisti, ki so prepričani, da se južno od Avstrije prodajajo slabši izdelki. Več kot polovica izdelkov na Hrvaškem je manj kakovostna, polovica pa tudi dražja. Analize so pokazale celo, da je veliko izdelkov narejenih v isti tovarni, kar dokazuje, da znotraj podjetja obstajata dva proizvodna obrata.

Največja razlika pri namazu Nutella

Pod drobnogled so vzeli nekatere otroške kašice znamke Hipp in ugotovili bistveno razliko. Tiste na Hrvaškem imajo manjši delež zelenjave, pa tudi manj repičnega olja. Veliko razliko pa so zaznali pri analizi namaza Nutella. V hrvaškem je sirotka, ki je cenejša surovina kot posneto mleko, v nemški pa je le posneto mleko. Razlika je tudi v mazljivosti. Hrvaški se slabše razmaže, v njem pa je namesto arome lešnika aroma kakava. Ugotovili so tudi, da je pri naših južnih sosedih za 28 odstotkov dražji kot nemški. Analiza priljubljenega jagodnega jogurta Activia je pokazala, da je v proizvodu na Hrvaškem več sladkorja in manjši del jagod.

Zaznali so tudi razlike pri pivu Heineken in kokakoli. Glavna razlika je v okusu. Enake kakovosti in cene pa so bomboni Happy Day, Red Bull, testenine Barilla in mehčalec Lenor. Znatno dražji pa so na Hrvaškem čips Pringls original, zobna pasta Colgate in Rio mare.