Razkrili skrivnost Keopsove piramide

Velika Keopsova piramida ali Kufujeva piramida očitno še ni razkrila vseh skrivnosti, saj naj bi imela še dve doslej nepoznani sobani. To so minulo soboto potrdili strokovnjaki, potem ko so skenirali tisočletja staro zgradbo s pomočjo najsodobnejše opreme. To so objavili po napovedi egiptovskega ministrstva za starine, ki je razkrilo dve anomaliji v piramidi, ki je bila zgrajena pred 4500 leti. Povedali so, da zdaj poskušajo doumeti njuno funkcijo, naravo in velikost.



Keopsova piramida je visoka 146 metrov in spada med sedem čudežev starodavnega sveta. Ima tri znane sobane in je bila zgrajena kot grobnica za faraona Kufuja. Za zdaj še niso našli povezav med obema sobanama. Spomnimo se, da se je operacija ScanPyramids začela oktobra lani z namenom, da bi našli skrite prostore v večjih in bolj pomembnih egipčanskih piramidah. Pri raziskovanju strokovnjaki uporabljajo različne tehnike, kot so infrardeča termografija, radiogradija in 3D-rekonstrukcija – vse te tehnike so neinvazivne in ne bodo poškodovale piramid. Še posebno koristna je uporaba tako imenovanih muonov, subatomskih delcev, ki so navadno del kozmičnega sevanja, z njihovo pomočjo pokukamo skozi debele kamnite gradnike piramid, ki tehtajo tudi do 15 ton. Strokovna in laična javnost zdaj nestrpno spremlja napredovanje projekta in se veseli novih razkritij.