Razkril bo resnico o Sadamu Huseinu

BAGDAD, WASHINGTON – Nekdanji agent analitik ameriške obveščevalne službe Cia John Nixon je napisal knjigo, v kateri bo, kot obljublja, razkril vso resnico o izsleditvi, zasliševanjih in sojenju nekdanjemu razvpitemu in neusmiljenemu iraškemu diktatorju Sadamu Huseinu ter, nazadnje, usmrtitvi slednjega z obešanjem. Ko so ga decembra 2003 odkrili »v neki podzemni luknji na neki kmetiji« nedaleč od njegovega rojstnega kraja Tikrit, so se tedanji šefi Cie, med katerimi je bil tudi izvršni direktor Buzzy Krongard, namreč odločili, da bodo prav Nixonu zaupali ključno vlogo v nadaljevanju igre mačke z mišjo: pri vodenju priprav na sojenje Huseinu in na njegovo tako in tako že vnaprej odločeno usmrtitev. Najprej se je bilo treba, kajpak, prepričati, ali je to pravi Sadam ali morda samo še eden od njegovih dvojnikov, ali ima tetovažo pripadnosti svojemu iraškemu plemenu na desni roki in, denimo, brazgotino od strelne rane na levi nogi itn.



Da gre čisto zares za Sadama, naj bi se Američani menda dokončno prepričali šele, ko so ga pripeljali na bagdadsko letališče. Nixon se je pozneje (med zahtevnim zasliševanjem iraškega diktatorja) večkrat moral soočiti s Sadamovim prepričljivim in vztrajnim zanikanjem marsičesa od tistega, kar so Američani verjeli, da mu bo mogoče dokazati kot nekaj samoumevnega. V knjigi z naslovom Poročanje predsedniku: Zasliševanje Sadama Huseina, ki bo na police knjigarn prišla 29. decembra, se Nixon spominja, da je bil Sadam Husein visok in fizično močan mož, ki je bil poleg tega nedvomno karizmatičen. Zaradi tega je strmoglavljenemu iraškemu predsedniku svojim ječarjem do zadnjega uspevalo dokazovati, da imajo opraviti s pomembno zgodovinsko osebnostjo. Med drugim je zasliševalcem večkrat namignil, češ da bi bilo zanje koristneje, če bi ga več spraševali o njegovi politiki: »O, ja, lahko bi se veliko naučili od mene. Zapomnite si, Irak ni teroristična država, mi nimamo nobenega (biološkega, kemičnega ali jedrskega) orožja za množično uničevanje in nikoli nismo bili prijatelji z Osamo bin Ladnom. Nikoli.« J. V.