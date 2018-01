Raje milijarde kot prostost

Savdski princ in hkrati najbogatejši človek v Savdski Arabiji je moral zapustiti udobje enega od prestižnih hotelov v prestolnici, v katerem so mu odredili pripor, in se preseliti za rešetke.



Oblasti v Riadu so od njega v zameno za prostost namreč zahtevale plačilo vrtoglavih pet milijard evrov varščine, kar pa je Alvalid bin Talal odločno zavrnil.

Alvalid bin Talal je od novembra v priporu v luksuznem hotelu.

Aretirali so ga pred dvema mesecema z 200 drugimi savdskimi princi, ministri in veljaki med veliko protikorupcijsko akcijo pod taktirko princa Mohameda bin Salmana. Ta si je po prevzemu prestola zadal, da bo deželo spravil v red. Mnogi menijo, da je dal bin Salman prince vreči v pripor, da bi se tako znebil morebitne konkurence. Nekaj so jih že kmalu izpustili, a so morali prej oblastem v savdski prestolnici plačati visoke zneske. Tisti, ki se s plačilom niso strinjali, so ostali v priporu. A ne v običajnem, temveč v razkošnem hotelu Ritz Carlton. Zakaj so ga zdaj premestili v najbolj varovan zapor v Riadu Al Ha'ir, ni znano, običajno so namreč tiste, ki varščine niso plačali, preprosto pustili v priporu.

Bin Talal, ki ga je revija Forbes uvrstila na seznam najbogatejših ljudi na svetu, njegovo premoženje naj bi zanašalo slabih 14 milijard evrov, se z oblastmi pogaja o znesku varščine, a doslej dogovora niso sklenitli. »Ponudil je določen znesek, a občutno prenizek. Generalni državni tožilec se z njegovo ponudbo ni strinjal,« je lokalnim medijem povedal predstavnik vlade, ki pa ni želel biti imenovan. Bin Talal je lastnik in predsednik mednarodne investicijske družbe Kingdom Holding, njene delnice so pred dnevi, ko so informacije o pogajanjih pricurljale v javnost, poskočile za 9,8 odstotka, zato je vrednost družbe zrasla za dobrih 700 milijonov evrov.



Princ bin Salman je oblast v Savdski Arabiji prevzel lani poleti in takoj začel izvajati čistke, reforme in varčevalne ukrepe. Ti so najbolj razburili nekaj princev, ki se ne strinjajo z odločitvijo, da si bodo morali nekatere življenjske stroške poslej plačevati sami. V začetku meseca se je tako 11 princev zbralo pred palačo v Riadu, kjer so zahtevali, da jim vlada še naprej plačuje račune za vodo in elektriko. Vseh 11 protestnikov je končalo v pridržanju.