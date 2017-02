Radioaktivni oblak nad Evropo! So krivi Rusi ali farmacevti?

PARIZ – Francoski inštitut za radiološko zaščito in jedrsko varnost (IRSN) je sporočil, da so v drugi polovici januarja v atmosferi nad Poljsko, Nemčijo, Češko, Španijo in Francijo, Finsko in Norveško zaznali radioaktivni jod (I-131). Stopnja je sicer v mejah normale, a strokovnjaki so vseeno zaskrbljeni, saj še vedno niso odkrili vzroka tega sevanja.

Po poročanju portala Motherboard nekateri menijo, da gre za jedrsko testiranje, ki so ga Rusi izvedli na Arktiki, drugi pa trdijo, da je za nevarno sevanje odgovorna farmacevtska industrija.

Ker je bil v atmosferi zaznan samo jod 131, je večja verjetnost, da je za zvišane koncentracije kriva farmacevtska industrija. Vodja NRPA Astrid Liland pravi, da je zelo težko določiti lokacijo izvora, sumi pa na območje vzhodne Evrope.