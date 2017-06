Putinove napovedi: Nihče ne bi preživel

MOSKVA – Če bi se jutri začela vojna med Rusijo in Združenimi državami Amerike, po mnenju ruskega predsednika Vladimirja Putina ne bi preživel nihče. Tako je dejal v intervjuju na televiziji Showtime in dodal, da Severnoatlantska zveza (Nato) ves čas išče sovražnike le za to, da bi upravičila svoj obstoj.

»Sovjetska zveza ne obstaja več, prav tako je propadel vzhodni blok, zakaj bi morala obstajati zveza Nato?« je dejal in dodal, da ima občutek, da Nato ves čas provocira in neti ogenj.

A ob vsem tem je Putin povedal, da obstaja tudi upanje za izboljšanje ameriško-ruskih odnosov. »Upanje? Vedno je upanje. Vsaj dokler nas ne zakopljejo,« je zaključil.