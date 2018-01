Putinov propagandni stroj: Če želite stabilnost na Balkanu, vrnite Jugoslavijo

Za mnenje o vsem tem smo povprašali tudi slovenskega kolumnista, pisatelja, režiserja in scenarista Gorana Vojnovića. »Končna rešitev jugoslovanskega vprašanja, ki jo ponuja Neil Clark, se mi zdi zelo zanimiva. Tudi sam včasih sanjam nastanek Nove Jugoslavije in vidim kako predsednik te Nove Jugoslavije, dr. Vojislav Šešelj, ne ponavlja Titove zgodovinske napake, ampak izgovarja Josipu Vladimiroviču Putinu, predsedniku Nove Sovjetske zveze, svoj navdušeni Da!. In potem sanjam še naprej in se vidim v delovnem taborišču v Sibiriji, kjer delim celico z Neilom Clarkom. Jaz sem tam zato, ker sem sanjal premalo, on pa zato, ker je sanjal preveč, in vidim naju, kako v dolgih mrzlih večerih obujava spomine na svoje davne zablode in kako se mu opravičujem, ker sem mislil, da so njegovi zapisi o Novi Jugoslaviji le blodnje nepoučenega bedaka in nisem razumel, da je šlo za premišljeno rusko propagando, namenjeno destabilizaciji Balkana in povečanju ruskega vpliva na njem,« je povedal.