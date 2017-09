Putin svari pred globalno katastrofo, ki bo terjala veliko žrtev

MOSKVA – Ruski predsednik Vladimir Putin je danes posvaril pred globalno katastrofo, če v sporu s Severno Korejo ne bo dosežena diplomatska rešitev. Kot je dejal po koncu vrha skupine Briks v kitajskem Sjamenu, Rusija obsoja dejanja Severne Koreje kot provokacije. »A zatekanje k sankcijam bi bilo v tej situaciji nekoristno in neučinkovito. Severnokorejci se ne bodo odpovedali svojemu jedrskemu programu, če se ne bodo počutili varne.« Zaradi tega je po njegovem prepričanju treba prizadevanja usmeriti v dialog. Izrazil je tudi nasprotovanje vsakršnemu vojaškemu posredovanju, ki ga v Washingtonu ne izključujejo. »Začeti vojaško histerijo nima nikakršnega smisla, to vodi v slepo ulico. Vse to bi lahko vodilo v globalno katastrofo in veliko število žrtev.«

Severna Koreja je v nedeljo izvedla svoj šesti jedrski poskus. Šlo naj bi za vodikovo bombo, ki jo je po trditvah Pjongjanga mogoče namestiti na raketo dolgega dosega. Stališča držav glede reševanja krize, ki se je z zadnjimi dejanji Severne Koreje le še zaostrila, so različna. ZDA so se v ponedeljek na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN zavzele za »najostrejše možne sankcije«.