Pustil službo, saj je zadel 451 milijonov

TALLAHASSEE – Edini dobitnik glavne nagrade ameriškega lota v vrednosti 451 milijonov dolarjev (330 milijonov evrov) je 20-letni Shane Missler s Floride. Kot je povedal v petek ob predložitvi zmagovalnega lističa, ima z denarjem velike načrte. Službo je že pustil. Shane je z zmagovalno kombinacijo zadel četrti največji dobitek v zgodovini ameriške loterije. Odločil pa se je za enkratno izplačilo v višini 282 milijonov dolarjev namesto izplačevanja celotnega zneska v daljšem časovnem obdobju.

»O. Moj. Bog,« je zapisal na facebooku pred tednom dni, ko je bil opravljen žreb. V petek je v spremstvu očeta in odvetnika prinesel zmagovalni listek na sedež državne loterije v Tallahasseeju. »Imam samo 20 let, a upam, da bom lahko s tem denarjem pomagal svoji družini, pa tudi naredil kaj dobrega za človeštvo,« je dejal. Zmagovalni listič z vnaprej naključno izbranimi številkami je kupil v trgovini v svojem rojstnem kraju Port Richey. Zmagovalna kombinacija je bila 28, 30, 39, 59 in 70, z dodatno številko 10.

»Če sem se doslej kaj naučil, je to, da so tisti, ki ohranjajo pozitivno miselnost in ostajajo zvesti sebi, nagrajeni,« je še povedal. »Veselim se prihodnosti.«