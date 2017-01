Ptičja gripa se širi: v Muri mrtvi labodi

GRADEC – Avstrijska agencija za zdravje in varno hrano je potrdila prvi primer aviarne influence oziroma ptičje gripe na avstrijskem Štajerskem. Ugotovili so jo pri petih poginulih labodih, ki so jih v kraju Kalsdorf južno od Gradca našli v reki Muri.

Preiskave so potrdile sum, da so bili labodi okuženi z aviarno influenco tipa A (H5N8), je danes povedal deželni svetnik za zdravstvo Christopher Drexler. Prvi primer ptičje gripe na avstrijskem Štajerskem potrjuje potrebo po spoštovanju ukrepa zadrževanja perutnine v zaprtih prostorih, ki je bil uveden v začetku tedna, je dodal.

Potrditev suma po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA ni nepričakovana, saj so pred kratkim potrdili sum ptičje gripe pri labodih v sosednjem Mariboru.

V Sloveniji je nacionalni veterinarski inštitut do zdaj potrdil prisotnost ptičje gripe pri petih labodih, nazadnje pri labodu, ki je bil 5. januarja najden ob ribniku na Pragerskem.