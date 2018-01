Prvorojenki želijo smrt

DUNAJ – V Avstriji se je po objavi vesti o prvorojenki v novem letu v dunajski porodnišnici usul plaz sovražnih komentarjev o njenem muslimanskem izvoru. Nekateri so celo zapisali, da si želijo nenadne smrti novorojenke. Tožilstvo zdaj preučuje številne prijave sovražnega govora, zaradi katerega je zagrožena kazen do dve leti zapora.

Rojstvo deklice Asel je izzvalo številne sovražne komentarje, ko je po spletu zakrožila fotografija srečne družine, na kateri novopečena mama nosi naglavno ruto. Med drugim so zapisali, da upajo na nenadno smrt otroka ter da naj »izmečke« nemudoma deportirajo.

Jim grozi zapor?

S tem pa komentatorji niso šli le prek meje dobrega okusa, ampak so najverjetneje prekršili tudi zakon o sovražnem govoru in spodbujanju sovraštva, piše avstrijski časnik Heute. Kot je časnik še izvedel, tožilstvo že preiskuje številne prijave zaradi domnevne kršitve zakona. Veliko komentatorjev je objavljalo sovražni govor z lastnimi imeni, zdaj jim zato grozi do dve leti zapora.

Na drugi strani pa je dunajska Karitas organizirala tudi posebno akcijo v podporo novorojenki. Na facebooku je sporočilo podpore generalnega sekretarja dunajske Karitas Klausa Schwertnerja zbralo več kot 27.000 komentarjev in bilo deljeno več kot 10.000-krat.

V sporočilu Schwertner med drugim kritizira sovražne komentarje, ki so prestopili skrajno mejo. »To je popolnoma nova dimenzija spletnega sovraštva, ki je uperjeno proti nedolžnemu novorojenčku,« je dejal. Ob tem je še dodal, da želijo z objavo pokazati, da je ljubezen močnejša od sovraštva.