Prvi hitrostni prekrškar je divjal 13 km na uro

Prvi avtomobil na svetu, ki je bil ustavljen zaradi prehitre vožnje, je hitrostno omejitev prekoračil kar za štirikrat. Voznik motorne kočije Arnold Benz Motor Carriage je po podeželskih ulicah v grofiji Kent peljal s hitrostjo osem milj na uro (skoraj 13 kilometrov na uro), dokler ga ni ustavil policist na kolesu.



V časih, ko so se na cestah začeli pojavljati prvi avtomobili, so v Veliki Britaniji veljali zelo strogi prometni predpisi: največja hitrost za motorna vozila je bila postavljena na dve miliji na uro (dobre tri km/h), poleg tega pa je moral pred avtomobilom hoditi človek z rdečo zastavico v rokah. Predpise so omilili leta 1896 in največjo dovoljeno hitrost dvignili na 14 milj na uro (dobrih 22 km/h), odpravili so tudi zahtevo po rdeči zastavici.



Toda Walter Arnold, ki je uvažal Benzove avtomobile iz Nemčije, izdeloval pa je tudi lastne motorne kočije, kot so jim tedaj pravili, opremljene z Benzovimi motorji, se je odločil, da bo preizkusil, kako se pelje njegovo vozilo, in to brez spremljevalca z zastavico, ki bi nanj opozarjal mimoidoče. Ko je švigal po ulicah podeželskega mesteca Paddock Wood v Kentu, ga je opazilo budno oko moža postave, ki se je s kolesom zapodil za brzečim avtomobilom – in ga ujel šele po devetih kilometrih pregona. Policist je Arnolda odpeljal na sodišče, ki mu je zaradi neupoštevanja prometnih predpisov prisodilo šiling kazni in plačilo sodnih stroškov, kar bi zdaj naneslo okoli 20 funtov (23,5 evra).



V spomin na odpravo nečloveške hitrostne omejitve so navdušenci nad bencinom že leta 1896 izvedli dirko od Londona do dobrih 70 kilometrov oddaljenega Brightona, ki se je je udeležil tudi Arnold – in osvojil zlato kolajno. Dirko z vozili, sestavljenimi pred letom 1905, sekcija za starodobnike znotraj zasebnega Royal Automobile Cluba pripravlja še dandanes. Letošnja bo potekala novembra, dva meseca pred tem pa bo Arnold Benz Motor Carriage, ki si je tistega davnega leta kot prvi na svetu prislužil kazen zaradi prehitre vožnje, na ogled na avtomobilski razstavi v Hampton Courtu, nekdanji palači angleškega kralja Henrika VIII.