Prvi Američani so prišli v zadnji ledeni dobi

Vzorec DNK, ki so ga vzeli iz lobanje šest tednov stare deklice – njene 11.500 let stare ostanke so našli na Aljaski –, daje nov pogled na poselitev Amerike. Analiza njenega genoma kaže na obstoj enega samega migracijskega vala v Ameriko pred več kot 20.000 leti, in sicer prek danes potopljenega kopnega, ki je v ledeni dobi v Beringovi ožini povezovalo Sibirijo in Aljasko.

Dojenčica, ki so jo znanstveniki v jeziku staroselcev poimenovali Zora, je pripadala avtohtonim Američanom, potomcem migrantov prek Beringove ožine. »Dobili smo prvi genomski dokaz, da se celoten rod avtohtonih Američanov lahko spremlja do istega izvora, migracijske populacije iz zadnje ledene dobe,« pravijo znanstveniki. Ostanke Zore iz skupine lovcev in nabiralcev, ki so lovili bizone, severne jelene, zajce, veverice in losose, so odkrili leta 2013 na arheološkem najdišču okoli 80 kilometrov jugovzhodno od Fairbanksa. Znanstveniki so proučevali njen genom in ga primerjali z dostopnimi podatki drugih skupin ljudi, da bi razjasnili, kako so poselili Ameriko. Samo ena skupina prednikov ameriških staroselcev se je ločila od populacije v vzhodni Aziji pred okoli 36.000 leti in tisoče let pozneje prešla kopenski most, trdijo znanstveniki. Razdelila se je v dve skupini, prva je šla na jug prek ledenih prostranstev, to so predniki današnjih staroselcev v Severni in Južni Ameriki. Druga, ki ji je pripadala Zora, je sčasoma izginila, izumrla ali se asimilirala z drugo populacijo, ki je pozneje naselila Aljasko.