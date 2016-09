Prve s presajenim obrazom ni več

Isabelle Dinoire, Francozinja, ki so ji prvi na svetu opravili presaditev obraza, je umrla – več kot deset let po zapleteni in zahtevni operaciji, ki je postavila temelje za na ducate podobnih operacij po svetu. Od leta 2005 do danes so jih opravili 36. Stara je bila 49 let. Njeno življenje, ki so ga mnogi imeli za čudež, je bilo zaznamovano z nešteto okužbami, ledvičnimi težavami in hipertenzijo. Univerzitetna bolnišnica Amiens na severu Francije je sporočila, da je Dinoirejeva umrla aprila, a njena družina tega ni sporočila, saj so hoteli v miru žalovati.



Isabelle, ločeno mater dveh najstniških hčera, je iznakazil njen pes, labradorec, zdravniki pa so ji leta 2005 med 15-urno operacijo, ki sta jo vodila zdravnika Bernard Devauchelle in Jean-Michel Dubernard, dali nove nos, brado in ustnice; tkivo so dobili od možgansko mrtve darovalke. Ko se je z novim obrazom nekaj mesecev po operaciji prvič pojavila v javnosti, je bila brazgotina dobro vidna, govor pa je bil otežen, a je lahko govorila, imela obraz in se celo nasmehnila. Pojasnila je tudi okoliščine, v katerih je ostala brez obraza: za njo je bil težek teden in vzela je velik odmerek uspavalnih tablet, da bi pozabila na težave. Ko se je prebudila, si je hotela prižgati cigareto, ko je opazila kri, ob njej je bila njena psica Tanya. Ko se je pogledala v ogledalo, je zagledala grozljive poškodbe.



Čeprav je bila presaditev izjemna, kot so sporočili iz bolnišnice, in je veljala za medicinski uspeh, s pomočjo katerega so se učili mnogi, je morala jemati zdravila, ki so njenemu telesu preprečevala zavrnitev novega obraza, prav z zdravili pa so povezane številne težave, ki jih je imela. Januarja je morala na operacijo, kmalu zatem pa so ji zdravniki odkrili raka. Zdravniki, ki so spremljali njen primer, pravijo, da bi raka pljuč lahko povzročilo zdravljenje ali pa dejstvo, da je bila kadilka. Vzroka smrti sicer niso navedli, je pa francoski Le Figaro zapisal, da je začela lani zavračati presajene dele.